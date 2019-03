Facebook

Der Science Tower gilt vielen als Symbol dafür, dass Graz gerade eine zweite Gründerzeit erlebt © Stefan Pajman/ballguide

Selten wird ein so sperriges Thema wie Stadtplanung so heiß diskutiert wie derzeit. Sängerin Stefanie Werger hat mit ihrem offenen Brief an Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) eine Debatte um „Bauwut“ (Werger) und vermeintlich fehlende Baukultur ins Rollen gebracht.