Vorfall in Graz"Hitler-Gruß" am Hackher-Löwen am Schloßberg?

Vier Jugendliche sorgten am Grazer Schloßberg für Aufsehen: Sie sind am Hackher-Löwen geritten und sollen auch den Hitler-Gruß gezeigt haben.

Vorfall in Graz

Vier Jugendliche haben rund um den Hackher-Löwen für Aufsehen gesorgt © Leserreporter

Es war ein sehr auffälliges Verhalten, dass vier Jugendliche am Grazer Schloßberg an den Tag gelegt haben. Am Wochenende haben die vier den Hackher-Löwen erklommen und sollen auf dem historischen Denkmal geritten sein, wie ein Leser der Kleinen Zeitung gegenüber schildert. Er hat den Vorfall beobachtet und auch teilweise fotografiert.

