Camo & Crooked © Thomas Unterberger

Selten fühlt man sich der Partitur eines Komponisten so heillos ausgeliefert wie im Drum and Bass. Die Songs des Electronic-Genres sind stets als Achterbahnfahrt konzipiert, unaufhörlich rast man in die ruhigen Niederungen eines Musikstücks, um dann umso explosiver in ungeahnte Höhen katapultiert zu werden. Das österreichische Musiker-Duo Camo und Krooked, das am Freitag zur 16-Jahr-Geburtstagsfeier des Grazer p.p.c.-Clubs für zahlreiche Höhepunkte sorgen wird, hat diese Technik perfektioniert.