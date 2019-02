Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Täglich von 10 bis 22 Uhr kann man rutschen © APA/ERWIN SCHERIAU

Seit einer Woche kann man in Graz im Inneren des Schloßbergs in die Tiefe sausen - und diese Chance wie Gaude lassen sich viele nicht entgehen: So ziehen die Betreiber der neuen Schloßbergrutsche eine erste überaus zufriedene Bilanz. "Unsere Attraktion ist sehr gut angelaufen", meint Ernst Diesel auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Gerade an den Wochenenden sei der Andrang enorm, betont Diesel - und beruhigt zugleich: "Aber es gibt an jedem Tag genügend Platz für alle, die bei uns rutschen wollen."

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.