© Reisinger

Einmal mehr bevölkern Alpakas die Stadthalle. Doch egal, ob man die Nützlichkeit der kuscheligen Tierchen hinterfragt oder die Vorteile der Alpakawolle preist, dass die Kamelform aus den Anden im Trend liegt, lässt sich nicht leugnen: Auch 2019 zieht die österreichweit einzige Ausstellung in Graz hunderte Besucher an.

Samstagmorgen, kurz nach halb zehn. In der Halle B der Grazer Messe wird gegrummelt: Die Alpakas, die mit ihren Kulleraugen aus den Boxen blinzeln, sind offenbar keine begeisterten Frühaufsteher. Leise brummen sie vor sich hin, posieren aber dann doch für die ersten Fotos der Besucher und bleiben brav für die fachsimpelnden Züchter stehen, die die Wolle der Tiere vorsichtig auseinander ziehen und die Fasern begutachten.

Was macht ein gutes Alpaka?

Unter ihnen ist auch Walter Mair, der extra aus Südtirol hierher angereist ist. Auf seinem Erlebnisbauernhof in der Nähe von Bozen tummeln sich inzwischen ganze 200 Lamas und Alpakas - begonnen hat das alles aber ganz zufällig: "Ich habe vor 23 Jahren mit Alpakas angefangen, als einer der ersten in Europa", erzählt der Züchter. "nachdem ich beim Pferde kaufen in Deutschland ein paar Lamas gesehen habe."

Walter Mair ist seit 23 Jahren begeisterter Alpakazüchter. Foto © Reisinger

Für Mair, der auch als Richter auf unterschiedlichen Shows fungiert, macht das Gesamtpaket das perfekte Alpaka aus: "Der Körperbau muss korrekt sein, die Proportionen, die Wolle und natürlich auch der Charakter sollten passen." Nach Graz kommt der Südtiroler immer gerne, denn: "Ich war schon auf vielen Ausstellungen in ganz Europa, aber so gut organisiert wie hier ist es selten."

Ponchos und Panflöten

Angrenzend an die Ställe wird in der Zwischenzeit alles angeboten, was man aus Alpakas herstellen kann: Gefilzte, gestrickte, gesponnene Wolle - die Verarbeitung ist ganz egal, hauptsache handgemacht. Auf dem Laufsteg präsentieren Models Mützen und Ponchos. Kleidung aus Alpakawolle sei etwas ganz besonderes, kann man an jedem Stand hören, denn der Fließ der Tiere gleiche Hitze und Kälte hervorragend aus, sei sehr strapazierfähig, einfach in der Pflege und vor allem: "Alpakawolle ist auch für Allergiker geeignet", sagt Thomas Pötsch, Präsident des österreichischen Alpakazuchtverbands. "Das macht sie einzigartig."

Während auf der Bühne die Models einer Gruppe Panflötenspielern weichen, tänzeln im Showring nervös Alpakas herum, die auf ihre Prämierung warten. Richter Paul Garland aus Neuseeland begutachtet die Fasern und Zähne der Tiere und vergibt bunte Schleifen an die Gewinner. Die Nasen der Alpakas zucken schon ein wenig ob der großen Menschenmenge, die sie beklatscht.

Das Trendtier Alpaka und seine Botschafterinnen

Tatsächlich, sagt Verbandspräsident Pötsch, sei der Alpakatrend nichts Neues. "Wir bauen das schon seit zehn, zwölf Jahren auf und versuchen, das Interesse an diesen Tieren zu stärken", sagt er. "Irgendwann hat dann die Modewelt die besonderen Eigenschaften der Wolle für sich entdeckt." Das habe den Hype richtig entfacht. Zur aktuellen Ausstellung gibt Pötsch bereits ein Zwischenresümee: Es laufe gut und "Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederkommen."

Thomas Pötsch, Präsident des österreichischen Alpakazuchtverbands und die amtierende steirische Alpakabotschafterin. Foto © Reisinger

Es ist bereits Mittag geworden, auf der Bühne werden die österreichischen Alpaka-Botschafterinnen präsentiert. Für jedes Bundesland, in dem es Züchter gibt, eine. Wie die Blumenkönigin in Aussee bekommen diese Alpakaköniginnen ein eigenes Dirndl: Die ersten Kleidungsstücke dieser Art, die aus dem Fließ der peruanischen Bergtiere gefertigt wurden.

Mehr zur Ausstellung Die Alpakaexpo geht noch bis Sonntag, 17. Februar. Auf dem Programm stehen auch morgen unter anderem die Bewertung und Prämierung von Alpakas, Schaufilzen und Schauspinnen, sowie Panflötenkonzerte und eine Modenschau. Nähere Infos zum Programm finden sich hier Beginn: 10.00 Uhr