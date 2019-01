Und... Action!Verkauft: Cineplexx übernimmt UCI-Annenhofkino

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ist verkauft: das Grazer UCI-Annenhofkino © Ballguide/Nicholas Martin

Umbruch in der Grazer Kinobranche: Wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, hat die Constantin Film-Holding GmbH - sie betreibt über ein Tochterunternehmen die Cineplexx-Kinos - alle drei UCI-Kinos in Österreich von der Odeon Cinemas Group gekauft und übernommen: neben den Kinos in der Millennium City (Wien) sowie in der Shopping City Süd (Wiener Neudorf) betrifft das auch das Grazer Annenhofkino.