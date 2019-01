Facebook

© APA/Barbara Gindl

Ein unbekannter Täter zwängte in der Nacht auf Dienstag ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschaffte sich so Zutritt zu einem Restaurant in der Ziehrerstraße in Graz. Anschließend stahl er Bargeld aus einer Geldbörse, die in einer Schublade lag. Weiters brach der Täter einen Spielautomaten auf und stahl daraus ebenfalls Bargeld.