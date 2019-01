Facebook

Ladendieb wurde erwischt (Symbolfoto) © Weingartner

Als der 39-jährige Mann am Dienstag gegen 12.15 Uhr die Filiale eines Drogeriemarktes im Grazer Bezirk Straßgang betrat, läuteten bei den Mitarbeiterinnen die Alarmglocken. Schon in der Vorwoche dürfte der Mann versucht haben, in dem Geschäft etwas mitgehen zu lassen, im Geschäft konnte man sich deshalb noch an ihn erinnern. Die Mitarbeiterinnen behielten den Mann im Auge und verständigten die Polizei.

Der Verdächtige, dem nicht entging, das er unter Beobachtung stand, verließ daraufhin den Drogeriemarkt ohne Beute, wurde aber wenig später von einer Diensthundestreife angehalten.

Präparierter Rucksack

Wie sich herausstellte hatte der Mann seinen Rucksack in einem Gebüsch in der Nähe des Geschäfts entsorgt. Die Filialleiterin, die dem Mann nachgegangen war, hatte das bemerkt. Der Rucksack, der für Ladendiebstähle präpariert war, wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Graz sichergestellt.

Bei der Vernehmung des Verdächtigen in der Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße, gestand der 39-jährige Rumäne zwei Diebstähle in der vergangenen Woche. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er wird der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.