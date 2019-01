Erste Bilanz der verstärkten Ampelüberwachung in Graz: Lazarettgasse und Grabenstraße gehören zu den meist geblitzten Kreuzungen.

Eine der sieben neuen Rotlichtblitzer, die seit dem Spätsommer/Herbst in Betrieb sind, steht gegenüber der Grazer Stadthalle © Juergen Fuchs

"Das geht sich noch aus!“ Das denken sich immer wieder Autofahrer – und liegen damit in der Regel daneben. In zumindest 24.000 Fällen ist es sich im Jahr 2017 nämlich doch nicht ausgegangen und die Autofahrer sind bei Rot in die Kreuzung eingefahren. Je eine Anzeige war die Folge.

