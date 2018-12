"Schlagerdiamant" Jolanda Frank hat sich für die Weihnachtsparty am 24. Dezember im Café Glockenspiel angesagt.

Austernparty am 24. Dezember

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jolanda Frank mit dem Duo vom Café Glockenspiel © (c) Christopher_Jörgler

"Am 24.12 und am 31.12. werde ich hier am Glockenspielplatz bei meinen Freunden und ihrer Weihnachtsparty meinen neuen Song Baila, baila mi amor und vielleicht sogar schon meine neue CD im Gepäck haben," freut sich Jolanda Frank. Die gebürtige Spanierin ersang sich heuer beim renommierten Schlager Nachwuchsbewerb "Schlagerdiamant" den zweiten Platz - und das bei 400 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern. Unter den Fittichen von White-Star-Legende Walter Reischl plant Frank 2019 steiermarkweit und über die Grenzen hinaus Auftritte.