Am Plabutsch: Waldschule für Graz geplant

Die Pläne, eine Gondel auf den Plabutsch zu bauen, machten zuletzt Schlagzeilen. Nun steht ein weiteres Projekt am Berg in den Startlöchern: die Eröffnung einer zweiten Waldschule.

Soll saniert werden und energieautark funktionieren: Der Karolinenhof © GBG

Selbst Grazern, die regelmäßig in den Wäldern am Stadtrand wandern und spazieren gehen, ist der Karolinenhof kein Begriff. Das könnte sich bald ändern. Das desolate Haus, auf halber Höhe zwischen Göstinger Straße und Fürstenstand am Plabutsch gelegen, soll saniert und zu einem zweiten Standort der Grazer Waldschule umgebaut werden.

