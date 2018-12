Das Landeskriminalamt Steiermark hat zwei Fotos veröffentlicht - damit sucht man jenen Unbekannten, der am Donnerstag mit einem Messer den Billa in der Grazer Körblergasse überfallen wollte.

© Pajman, LPD Steiermark

Mitten im Weihnachtstrubel hat am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein Unbekannter die Billa-Filiale im Grazer Bezirk Geidorf betreten, mit einem Messer in der Hand forderte er Geld.

Der Unbekannte bedrohte die Kassiererin mit einem Haushaltsmesser, woraufhin die Frau dem Räuber mehrfach versicherte, dass sie kein Geld habe. In diesem Moment schritt ihre resolute Kollegin ein und sprach den Täter von hinten an: „Ich habe gesagt, er muss die Filiale sofort verlassen, sonst rufe ich die Polizei.“ Mit den reschen Worten „sofort raus, sofort raus“ hat der Räuber wohl nicht gerechnet. Er ergriff die Flucht ohne Beute.

Die Polizei veröffentlichte am Samstag zwei Fahndungsbilder des Unbekannten:

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark, Telefonnummer 059-133-60-3333.



Alle Anwesenden blieben unverletzt

Zum Zeitpunkt des Überfalls waren mehrere Kunden und Supermarkt-Mitarbeiterinnen im Geschäft, alle blieben glücklicherweise unverletzt. Das Geschäft blieb auch offen. Die Polizei hatte eine Alarmfahndung nach dem Täter eingeleitet, diese verlief allerdings ergebnislos.

Überfall auf Diskonter vor einer Woche

Erst am vergangenen Samstag wurde ein Lidl-Supermarkt in der Grazer Straßganger Straße überfallen. Der mit einem Kapuzenpullover und schwarzem Tuch maskierte Räuber forderte „alles Geld“ und entkam mit dem Wechselgeld. Die Angestellte wurde bei dem Überfall mit einem Elektroschocker bedroht. Die Polizei hat auch ein Foto des Räubers aus der Überwachungskamera veröffentlicht.