Der Advent wird zunehmend zum Anziehungspunkt, heißt es bei Graz-Tourismus. Das will man künftig auch mit genauen Zahlen untermauern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Es duftet nach Zimt, es leuchtet und glitzert – der Advent steuert auch in der Grazer Innenstadt seinem Höhepunkt entgegen. Und zieht – zumindest gefühlt – die Massen an: „Es gibt zwar noch keine aktuellen Besucherzahlen“, sagt Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr, „aber es sieht gut aus.“ Und Citymanager Heimo Maieritsch ergänzt, dass es scheint, „als wäre deutlich mehr los als in den vergangenen Jahren“. Das Duo ist sich einig: „Der Grazer Advent hat immer mehr Anziehungskraft.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.