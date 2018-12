Kleine Zeitung +

Geschichten, die Graz bewegt haben Grazer Lokal zum besten Restaurant Österreichs gekürt

Was Graz in diesem Jahr begeistert hat: User einer Online-Plattform wählten ein Grazer Restaurant zum zweiten Mal auf den österreichweit ersten Platz. Außerdem wurden in Graz vier weitere Betriebe ausgezeichnet.