Redewettbewerb Der mehrsprachige "Sag's Multi!"-Wettbewerb gastiert in Graz

Drei Tage lang nehmen in Graz über 100 Schüler an der Regionalrunde des "Sag's Multi!", einem rhetorischen Wettstreit, teil. 25 Sprachen sind in der Kombination mit Deutsch zu hören.