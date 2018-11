Facebook

Auf der Strecke der Linie 5 werden derzeit die Bremsen überprüft © Jürgen Fuchs

Die wichtigte Nachricht vorweg: Die Grazer Straßenbahnen fahren in diesen Minuten wieder regulär. Das war ja an diesem Mittwochvormittag nicht immer so - im Gegenteil, da brauchten Öffi-Gäste in Graz ein wenig Geduld: So standen die Linien 4 und 5 in der Jakoministraße vorübergehend still, eine defekte Garnitur "versperrte" den Weg.

