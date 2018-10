Kleine Zeitung +

Weltspartag 7 Möglichkeiten, in Graz Geld zu sparen

Nicht nur manche Halloween-Kostüme sind in diesem Jahr zum Fürchten, sondern oftmals auch der Blick auf das Ersparte. Am heutigen Weltspartag verraten wir Ihnen, wo sie in Graz auf ihr Börserl achten können.