Mehr Menschen als gedacht strömten am Nationalfeiertag zur Heeres-Schau in die Grazer Innenstadt. Hier können Sie den Tag Revue passieren lassen - samt beeindruckender Helikopter-Rettung, enttäuschender Flugshow, Kritik in sozialen Netzwerken und jeder Menge Militärmusik.

© Montage: BMLV, Ofner

16.14 Uhr: Fazit zur Heeres-Schau in Graz

Um 16 Uhr ging die Heeres-Schau in Graz offiziell zu Ende. Ein kleines Fazit: Die Atmosphäre war freundlich, in der Innenstadt mehr los, als gedacht. Laut Verteidigungsminister Mario Kunasek waren 85.000 Menschen vor Ort. Kritik gab es auch: Kinder, die in Panzern sitzen und Erwachsene, die sich mit schwerem Geschütz ablichten lassen, müssen sich in den sozialen Netzwerken Sätze wie "Waffen sind kein Spielzeug" gefallen lassen.