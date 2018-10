Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neben Graz und Linz plant auch München eine Stadtseilbahn © Staatsministerium für Wohnen Bau und Verkehr/Bauchplan Simulati

Linz will seine Verkehrsprobleme unter anderem mit einer Seilbahn lösen. Eine Machbarkeitsstudie für eine Nord-Süd-Verbindung in luftiger Höhe ist positiv ausgefallen, wie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Verkehrsstadtrat Markus Hein (FPÖ) in einer Pressekonferenz am Montag berichteten. Jetzt soll über die Finanzierung der notwendigen 175 bis 283 Millionen Euro verhandelt werden.