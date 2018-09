Facebook

Fabio Widmer mit Fans © Preis

Am Jakominiplatz in Graz gabs heute was zum Staunen. Youtube-Star Fabio Wibmer versuchte mehrmals mit seinem Bike auf einem Stromkasten zu landen. Dabei wurde er von einem Videoteam begleitet.

