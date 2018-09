Beim Flughafen Graz und in der Nähe der Merkur-Arena werden zwei neue Hotels in den nächsten drei Jahren gebaut.

So soll das Hotel an der Liebenauer Tangente aussehen © Amedia

An der Liebenauer Tangente und am Flughafen Graz sollen zwei neue Hotels entstehen. Die Amedia Hotelgruppe hat gemeinsam mit der WIGA-Gruppe und WEGRAZ am Mittwoch die Projekte vorgestellt.