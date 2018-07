Tausende haben am Freitag die Aufnahmetests für die begehrten Medizinstudien in Graz beworben.

© Neulinger

Die Aufnahmeprüfungen für die Med-Uni sind geschlagen. Und wieder waren Tausende in die Grazer Stadthalle gekommen, um die begehrten Plätze für ihr Medizinstudium zu ergattern. Exakt 2441 Anwärter haben sich dem Test gestellt. Zeitraffer-Videos von Michael Neulinger und Alexandra Diendorfer zeigen den Andrang vor der Stadthalle und wie sich die Prüflinge auf ihren Plätzen niederlassen.

Sie planen mit dem Material ein Video für Facebook und YouTube zu gestalten: "Es geht darum, dass die künftigen Studienwerber einen Eindruck von diesem Testtag gewinnen", erklärt Neulinger. Das ist deshalb wichtig, weil er gemeinsam mit Bernd Rechberger, Christoph Strohhofer und Alexander Purkhart die MedAT eLearning-Plattform betreibt.

Mit dieser Plattform und dem "Medbreaker One"-Videokurs "versuchen wir eine günstige und qualitative Vorbereitung zu ermöglichen", so Neulinger.

Er und auch die anderen Betreiber der Plattform sind allesamt selbst Mediziner und haben den Aufnahmetest in Graz geschafft. Neben dem Online-Auftritt gibt es aber auch Bücher, die in Graz unter anderem in der Buchhandlung Moser erhältlich sind.