Am heutigen Donnerstag hätten sie ja "abheben" sollen - jene beiden Flugzeuge, die auf dem Dach eines Grazer Hotels als Restaurant und Eventlocation genutzt werden. Doch nach einem Unwetter ist es erst im September so weit.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Boeing (links) und die Iljuschin warten noch auf ihren großen Auftritt © Novapark

Vor wenigen Augenblicken war es also so weit: Mit zweitägiger Verspätung hob ein Flugzeug von Graz aus nach Rhodos ab - mit 160 Passagieren an Bord.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.