Kleine-Leser finden schon jetzt Steinpilz, Parasol und Co.

Von der Südoststeiermark bis nach Graz: Seit Mitte Mai finden Steirer schon Speisepilze © LR LOCKER, LR SCHEER

Fundort: Grazer Leechwald. Datum: 16. Mai 2018. Reaktion: „Ein Wahnsinn um diese Zeit!“. All dies ist in jener E-Mail enthalten, die kürzlich ein Leser an die Redaktion der Kleinen Zeitung schickte – samt Foto eines frisch gefunden Steinpilzes.

