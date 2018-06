Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhard Kleindl © Kleindl

Ich bin ein Spannungsautor mit einem ungewöhnlichen Lebensstil“, beschreibt sich Reinhard Kleindl gern. Wenn man ihm zuschaut, bekommt man Genickstarre, denn normalerweise bewegt sich der 38-jährige Grazer in luftiger Höhe. Als Highliner balanciert er auf einem Seil und lässt einen den Atem anhalten. Wie etwa vor zwei Jahren am Styria Media Tower anlässlich der Eröffnung des Mountainfilm Festivals – oder vor einigen Tagen am Peilstein in Niederösterreich, wo er in 40 Metern Höhe 80 Meter weit lief.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.