Die Fronleichnamsprozession sorgt am heutigen Feiertag vorübergehend für Fahrplanänderungen in Graz.

Öffi-Gäste in Graz brauchen heute ein wenig Geduld © Juergen Fuchs

Ein wenig Geduld brauchen Öffi-Fahrgäste in Graz am heutigen Feiertag: Wie berichtet, ist wegen der „Fronleichnamsprozession“ in der Innenstadt unter anderem der Grazer Hauptplatz gesperrt. Die Folge: In der Zeit von ca. 10.15 bis etwa 12 Uhr wird heute ein Ersatzverkehr für die Linien 1, 5 und 7 eingerichtet - für die Linie 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz sowie für die Linien 1 und 7 zwischen Jakominiplatz und Asperngasse ein.