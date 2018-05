Facebook

Die Tramway fiel aus © Juergen Fuchs

Man kann sich kaum vorstellen, was sich heute in der Früh in Graz abspielte. Um 6.56 Uhr - zur Rush Hour im Frühverkehr - kam es zwischen Elisabethinergasse und Vorbeckgasse zu einem Unfall. Ein Pkw schnitt in die Spur der Straßenbahnlinie 7. Die musste eine Notbremsung machen. Die dahinter fahrende Linie 6 konnte nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben - es kam zum Auffahrunfall.

