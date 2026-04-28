Offiziell fiel der Startschuss bekanntlich am 2. April: Seither ist ja die Grazer Schmiedgasse tagsüber eine reine Fußgängerzone – und das Radfahren somit untersagt. Bloß in der Zeit von 21 Uhr abends bis 9 Uhr morgens darf auf zwei Rädern und nur im Schritttempo durchgefahren werden. Wobei in den ersten Apriltagen „primär auf Aufklärung gesetzt wurde“ und man daher weniger abgestraft als vielmehr auf diese neue Regelung hingewiesen habe, schickt Polizei-Sprecher Sabri Yorgun nun auf Anfrage der Kleinen Zeitung voraus. Mittlerweile sei der Fahrradverkehr in diesem Bereich „sichtlich zurückgegangen“. Da es aber nach wie vor vorkomme, „dass Radfahrer trotz der geltenden Vorschrift in der Schmiedgasse fahren“, werde bei weiterhin regelmäßigen Kontrollen nunmehr auch gestraft.

Missachtung des Verbots

Konkret machen Polizistinnen und Polizisten seit knapp zwei Wochen in der Schmiedgasse ernst. Die Bilanz: Bislang wurden seit Beginn der Maßnahmen rund 90 Organmandate ausgestellt. Zudem mussten laut Polizei sieben Radfahrer aufgrund der Missachtung des Fahrradverbots angezeigt werden.

Polizei-Sprecher Sabri Yorgun © Christoph Kleinsasser

Wie Yorgun der Kleinen Zeitung vor ein paar Tagen erklärt hatte, sind im Fall eines Organmandats bei Missachtung der Regelung exakt 20 Euro fällig – werde hingegen eine Verwaltungsübertretung „gemäß § 99 Abs. 3 lit. a. StVO“ geahndet, könne die Strafhöhe bis zu 726 Euro ausmachen.