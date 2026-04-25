Es ist eine riesige Rauchsäule, die bei der Gemeinde Eisbach-Rein derzeit weithin zu sehen ist: Seit Samstag Mittag wütet dort, in der Gegend beim Mühlbachgraben ein Waldbrand, der die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren massiv fordert. Das bestätigt Herbert Buchgraber vom Feuerwehrverband Graz-Umgebung: „Derzeit sind zwei Hubschrauber und 40 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.“ Gelöscht werde derzeit ausschließlich aus der Luft, mittels der beiden Hubschrauber. Betroffen sei ein etwa fünf bis sieben Hektar großes, unzugängliches Gebiet.

Die Einsatzkräfte wurden zu Mittag zum Brand alarmiert. Was den Feuerwehren Sorge bereitet: Laut der Wettervorhersage soll am Nachmittag Wind aufkommen, was die Löscharbeiten natürlich erschweren würde. Derzeit seien keine Menschen durch den Brand in Gefahr. Wann der Brand gelöscht sein wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen.

Die Rauchsäule ist von weithin sichtbar © LR Astrid Schütz

Auf seiner Homepage warnt der Feuerwehrverband derzeit vor der erhöhten Gefahr für Wald-, Flur-, Böschungs- und Vegetationsbrände. Der Hintergrund ist die Trockenheit in diesem Frühjahr: Die Wälder, speziell auf den Südhängen, seien absolut ausgetrocknet, schon ein kleiner Funke genüge, um die Wälder zu entzünden. Es wird daher eindringlich davor gewarnt, in Wäldern Feuer zu entzünden oder Zigaretten wegzuwerfen.