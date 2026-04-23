Nach mehr als 32 Jahren gibt Erich Kalcher die Leitung des Personalamtes in Graz ab. Jetzt hat Personalstadtrat Manfred Eber (KPÖ) den Nachfolger fixiert: Stefan Leitgeb. Die Überraschung hält sich dabei in Grenzen, der Namen geisterte schon länger durch die Rathausgänge. Leitgeb wird eine SPÖ-Nähe nachgesagt, entsprechend hat die Opposition bereits im Vorfeld vor einem Postenschacher gewarnt.

Leitgeb ist seit 2013 im Magistrat, bis 2022 in der Magistratsidrektion Projektleiter Strategische Organisationsentwicklung, ab 2023 im Personalamt, wo er zuletzt Leiter der „Personalbewirtschaftung“ war. Für den Job haben sich 61 Leute beworben, sieben davon wurden zum Hearing geladen, die Kommission hat Eber einen Zweiervorschlag übermittelt – und er hat sich für Leitgeb entschieden.

„Besonders seine zukunftsorientierten Ansätze in den Bereichen Organisationsentwicklung, Digitalisierung und Change Management zeigen, dass er die richtigen Impulse für eine moderne Stadtverwaltung setzen wird“, ist Eber überzeugt.