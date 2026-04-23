Die Stadt Graz treibt den Ausbau der Kinderbetreuung voran. Trotz aktuellem Sparkurs werden mit den Kindergartenjahren 2026/27 sowie 2027/28 wieder neue Gruppen geschaffen und bestehende Einrichtungen in die öffentliche Betreuung übernommen. Insgesamt sind es 13 neue Gruppen und 54 neue Dienstposten. So jubelt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) per Aussendung.

Konkret werden im Herbst in der Steinbergstraße zwei neue Kinderkrippengruppen eröffnet, drei Kinderkrippengruppen in der Ghegagasse übernimmt die Stadt von Wiki und fünf Kindergartengruppen in der Mariengasse von der Caritas. Im Jahr 2027/28 folgen zwei neue Kindergarten- und eine Kinderkrippengruppe in der St. Peter Hauptstraße, die die Stadt selbst eröffnet.

Kinderbetreuung: In Wahlkampfzeiten verkündet man Erfolge lieber alleine

Was bei der Aussendung auffällt: Finanzstadtrat Eber kommuniziert den Ausbau ohne den inhaltlich zuständigen Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Dieser hatte in der Vergangenheit stets kritisiert, die Koalition würde „auf dem Rücken der Kinder“ sparen und im Budget falsche Prioritäten setzen. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze müsse viel ambitionierter erfolgen: 2024 legte er einen Plan mit 1400 zusätzlichen Plätzen bis 2029 vor – samt Aufforderung an Eber, die 48 Millionen Euro, die das kosten würde, bereitzustellen.

So viele Betreuungsplätze werden es nicht werden. Eber betont dennoch, dass er „eine klare finanzpolitische Schwerpunktsetzung“ umgesetzt habe. Trotz stagnierender Einnahmen, zusätzlicher gesetzlicher Verpflichtungen und wachsender Belastungen für Städte und Gemeinden wurde das Bildungsbudget der Stadt Graz in den vergangenen Jahren massiv erhöht, heißt es in der Aussendung. Ebers Zahlen dazu: von 81,7 Millionen Euro im Jahr 2022 ist das Bildungsbudget auf 114,5 Millionen Euro im Jahr 2026 angewachsen, ein Plus von über 40 Prozent. „Bereits heute fließt jeder dritte Euro des operativen Stadtbudgets in den Bereich Bildung. Der Ausbau der Kinderbetreuung hat für die Rathauskoalition höchste Priorität.“

Grüne sorgen sich um kleine, private Träger in der Kinderbetreuung

Die grüne Gemeinderätin Anna Slama sorgt sich hingegen um die Vielfalt in der Kinderbetreuung: Zu viele private Träger stünden momentan unter Druck und müssen ums Überleben kämpfen. „Große und kleine Träger werden beide gebraucht. Sie ergänzen einander und sorgen gemeinsam dafür, dass Kinder in Graz gut betreut werden“, so Slama. Per Dringlichem Antrag im Gemeinderat will sie sicherstellen, dass den Privaten gezielt geholfen wird, „bevor Einrichtungen verloren gehen“.