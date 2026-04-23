„Die jüngere Geschichte der ehemaligen Umlandgemeinden Gösting und Andritz haben wir im Kulturjahr 2020 erforscht. Nachdem die inneren Grazer Bezirke schon alle gut dokumentiert sind, haben wir uns nun mit Unterstützung der Stadt Graz den Bezirk Ries und Teile von Waltendorf vorgenommen. Eine Gegend, die sehr ländlich war und sich in den letzten beiden Jahrhunderten sehr stark verändert hat“, erklärt Heimo Halbrainer. Im Clio Verlag hat er diese Woche den Band „Stifting, Ries und Ragnitz einst und jetzt“ herausgebracht. Erste Einblicke, was in dem 256 Seiten starken Buch nachzulesen ist, liefert Historiker und Autor Joachim Hainzl bei der Buchpräsentation am heutigen Donnerstag.

Zeitzeugengespräche und Archivmaterial

Hainzl und Halbrainer haben nicht nur Archive durchforstet, sondern auch viele Gespräche mit zahlreichen Zeitzeugen geführt. Persönliche Erinnerungen und private Fotos sind neben historischen Fakten in die Kapitel eingeflossen. Die Anfänge des Ragnitzbads, das bei seiner Eröffnung 1929 durch den Ragnitzbach gespeist wurde, sind ebenso nachzulesen, wie niemals verwirklichte Ausbaupläne für die Riesstraße. Mit mehr als 13.000 Fahrzeugen in 24 Stunden galt sie Mitte der 1960er-Jahre als verkehrsreichste Straße der Steiermark. Schon in den 1930er-Jahren hatte man im Rüsthaus auf der Ries eine eigene Rettungsstation eingerichtet, da sich auf der gefährlichen Strecke die Unfälle häuften. Heute nicht mehr vorstellbar: Autorennen auf der Ries mit 40.000 Zaungästen entlang der Strecke. Auch die Geschichte(n) längst geschlossener Lokale – vom Gasthaus „Zum Mexikaner“ bis zur legendären Tanzbar Edelweiß – fand Eingang ins Buch.

International renommierte Kunstfeuerwerker ließen sich im Grazer Osten nieder

Der Rieswirt mit dem Gemeindeamt Kainbach auf einer Aufnahme, die um 1900 gemacht wurde © Graz Museum

Selbst für historisch beschlagene Fans der Stadtgeschichte hält das Buch inhaltliche Aha-Erlebnisse bereit. „Die Geschichte der Feuerwerker zum Beispiel ist kaum erforscht“, unterstreicht Halbrainer. Wer weiß heute noch, dass das Ragnitz- und Stiftingtal einst das österreichische Zentrum für Feuerwerkskunst waren? International renommierte Kunstfeuerwerker hatten sich dort ab den 1890er-Jahren niedergelassen und ihre pyrotechnischen Laboratorien errichtet. Nachgezeichnet wird im Buch auch, wie die beiden Täler und der Höhenrücken dazwischen überhaupt Teil der Landeshauptstadt wurden. Bevor die Nationalsozialisten Groß-Graz schufen, gehörten die Gebiete zu den Umlandgemeinden Kainbach, Hart bei St. Peter und Waltendorf-Ruckerlberg. Seit der 1946 getroffenen Bezirkseinteilung liegen beide Täler im Bezirk Ries, alles jenseits des Ragnitzbachs im Bezirk Waltendorf. „Die Zugehörigkeit hat gewechselt, die jeweiligen Archive sind aber dort geblieben, wo sie waren“, erklärt Halbrainer die Herausforderung vor der die Historiker bei ihrer Arbeit standen.

„Stifting, Ries und Ragnitz einst und jetzt“ soll nicht die letzte Neuerscheinung bleiben, die einen Blick auf die die Geschichte von Grazer Randbezirken wirft. Waltendorf und Eggenberg hat Stadthistoriker Karl Kubinzky in seinen Büchern zuletzt unter die Lupe genommen, sie sind im Strahalm-Verlag erschienen. „Mariatrost oder Straßgang würden sich zum Beispiel noch anbieten, wir werden sehen“, verrät Halbrainer Überlegungen für künftige Clio-Bücher.