Mit der 19. Folge beginnt nun die heiße Phase bei „Germany‘s Next Topmodel“. 15 Models sind noch dabei, und die acht verbleibenden Männer (Alexavius, Boureima, Godfrey, Ibo, Louis, Luis, Tony, Yanneck) und sieben Frauen (Anika, Anna, Antonia, Aurélie, Daphne, Julia, Marlene) dürfen nun endlich in die – heuer etwas kleinere, aber noch spektakulärere – Model-Villa einziehen. Die Show wechselt damit vom Ausstrahlungsmodus mit zwei Folgen pro Woche auf nur noch eine Folge, jeweils donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Zum Casting von Lego Botanicals wird Alexavius nicht eingeladen – bleibt mehr Zeit, um sich auf die Hauptaufgabe der Woche zu fokussieren: Die Gastjurorin der Folge, Popstar Demi Lovato, berät persönlich die GNTM-Models („Embody confidence and strength and have fun!“). Schließlich geht es darum, eine eigene Choreografie zu ihrem Song „Here All Night“ zu finden und diese vor Heidi Klum und Lovato zu tanzen.

Liegt es dem Grazer, die gewohnten extravanten Anzüge gegen ein sportliches Retro-Outfit zu tauschen, und darin eine heiße Performance abzuliefern? Durchaus, urteilen Lovato und Klum in ihren Jurystühlen: „Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dir zuzusehen“, urteilt der Popstar. Für Klum war Alexavius sogar „der Beste im männlichen Cast – mit Abstand.“

Es gibt also natürlich ein Foto von Heidi Klum, Alexavius ist erneut eine Runde weiter, während Bourema die Show verlassen muss. Nächsten Donnerstag am Programm: Ein Unterwasser-Shooting und ein Auftritt von GNTM-Urgestein Thomas Hayo.

Video: Wir trafen Alexavius im Grazer Stadtpark zum Interview

Alexavius ist in der Modelwelt angekommen