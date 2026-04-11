In der TV-Show „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ erobert der Grazer Kandidat Alexavius die Laufstege. Mit uns sprach er in Graz über die Sendung, sein erstes Buch und seine Karrierepläne.

„Jetzt muss ich Sie einfach ansprechen, Sie sind so toll in der Sendung“, heißt es nicht nur einmal, als wir mit ihm durch den Grazer Stadtpark spazieren. Schon unter den Kandidatinnen und Kandidaten in „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) sticht Alexavius hervor, mitten in Graz ist der Effekt aber noch größer, wenn der Paradiesvogel im lila Vintage-Anzug, passenden Accessoires wie Blume, Handtasche und Handschuhen und wallender schwarzer Mähne durch die Straßen geht. „Das war schon krass, von Berlin und Los Angeles zurück nach Graz zu kommen“, erzählt er: „Es kennt so schon jeder jeden, aber jetzt ist es noch einmal etwas anderes.“

Seit neun Wochen ist er nun einmal bis sogar zweimal die Woche zur besten Sendezeit auf ProSieben und im Stream auf Joyn zu sehen – und auch innerhalb der Show zählt er zu den Kandidaten, die am präsentesten sind. Sowohl bei Heidi Klum und ihren Gastjuroren als auch bei den Designern kommt er bestens an – Maximilian Gedra und Julien Macdonald platzierten ihn in ihren Modeschauen als erstes bzw. letztes Model, die begehrtesten Positionen. Der für bissige Kommentare gefürchtete Fotograf Rankin „liebt ihn und seine Persönlichkeit“, wie er in der diese Woche ausgestrahlten Folge sagte.

Alexavius ist in der Modelwelt angekommen

Der 22-Jährige sorgte auch für gleich mehrere Premieren: Als erster Mann stöckelte er in High Heels bei „GNTM“ über den Laufsteg – zum Erstaunen aller ziemlich graziös. Für ein weiteres erstes Mal hatte Klum in der berühmten Umstyling-Folge gesorgt: Als erster Mann bekam er eine Haarverlängerung, dafür musste er sich seinen Schnauzer, bis dahin sein Markenzeichen, abrasieren lassen.

Die lange Haarpracht lernte er aber sehr schnell lieben. „Das hat mir ein ganz neues Gefühl von Selbstbewusstsein, eine andere Energie gegeben“, sagt er im Nachhinein: „Und mein Umfeld sagt, das bin irgendwie noch mehr ich.“ Auch wenn sie anfangs sehr viel Mühe machten („Ich habe beim ersten Mal drei Stunden im Badezimmer gebraucht, glaube ich“), sollen sie unbedingt bleiben.

Keine Kunstfigur

Den Namen Alexavius hat sich der gebürtige Alexander selbst verpasst, um unverwechselbar zu sein. Kunstfigur ist er aber keine, wie er sagt. Trotzdem ist ihm sein Äußeres extrem wichtig, seinen Look hat er jahrelang entwickelt. „Ich hatte zunächst schon die Sorge, dass ich das verloren habe, was mich ausgemacht hat.“ Wie er in der Sendung erzählte, war sein Look auch eine Art Schutzpanzer für eine Welt, in der man schnell zum Außenseiter wird, wenn man etwas anders ist.



„Es war in der Schulzeit auf jeden Fall nicht immer leicht“, blickt er zurück. Was er seinem Ich von vor zehn Jahren sagen würde? „Höre niemals auf Leute, die dir sagen, das kannst du nicht – oder das ist zu viel, so kannst du dich nicht anziehen.“ Vielleicht hätte er früher schon das Selbstbewusstsein von heute haben können und zu sich gefunden – aber vielleicht war es auch gut so: „Denn im Endeffekt würde ich jetzt vielleicht nicht hier sein, wenn ich damals etwas anders gemacht hätte.“

Auch seine jetzige Bekanntheit brachte viele Hasskommentare im Netz. „Ich wusste ja schon, dass die Meinungen über mich auseinandergehen werden. Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Das größte Problem hat man aber, wenn keiner mehr über einen spricht“, lächelt er den Gegenwind weg. Zugleich würde auch online enorm viel Zuspruch kommen: „Mir war gar nicht bewusst, dass ich auch so viel Positives auslöse.“

Die Show hat für den ausgebildeten Friseur und Visagisten alles verändert – seinen Job als Videograf für den bekannten Leibnitzer Unternehmer Walter Temmer macht er nur noch halbtags, um Zeit für die vielen Event-Einladungen und Medienanfragen zu haben. Seinen Arbeitgebern habe er sehr viel zu verdanken, „sie haben mich monatelang freigestellt.“

Im Mai erscheint sein Buch

Demnächst wird man Alexavius auch an wohl unerwarteter Stelle antreffen: Im Bücherregal. Ein Buch, in dem er auch die Enttäuschung über seine erste große Liebe verarbeitet, erscheint Mitte Mai. Gespannt sein kann man auch auf das Cover. „Es sind ein paar sehr spezielle Leute darauf zu sehen.“

Die aktuelle Staffel von „GNTM“ – inklusive Finale – ist bereits abgedreht, wie weit der Grazer kommt, darf er freilich nicht verraten. Für ihn ist aber klar, dass er die Sendung als Startrampe nutzen will. „Das war ein Kindheitstraum von mir.“ Seine Zukunft sieht er jedenfalls im Entertainment-Bereich, weshalb möglicherweise bald ein Umzug nach Köln ansteht. „Graz wird aber immer meine Heimat sein, hier sind meine Familie und Freunde.“