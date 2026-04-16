„Nicht wie geplant gelaufen, aber jetzt endlich im Endspurt: unsere Baustelle!“: Ja, Simon Possegger musste auch in den Sozialen Medien seine Stammgäste ein wenig vertrösten, der Umbau seines Café Promenade dauerte dann doch ein wenig länger als gedacht. Am heutigen 16. April ist es aber so weit: Das Kaffeehaus beim Grazer Stadtpark ist wieder retour.

Die augenscheinlichste Neuerung sticht sofort ins Auge: Die markanten blauen „Mosaikfliesen“, die zuletzt das Promenade prägten, sind einem durchgehend grauen Boden gewichen. Der bisherige Untergrund sei keineswegs historisch gewesen, wie manche glauben, „den haben wir erst vor elf Jahren neu verlegt“, schickt Simon Possegger voraus. Doch es habe sich mehr und mehr herausgestellt, „dass er für einen täglichen Kaffeehausbetrieb ungeeignet ist.“ Daher nun der nagelneue Boden.

Ein Blick auf den neuen Boden im Lokal © Saria

Neue Speisekarte

Von der zweiten offensichtlichsten Neuerung können Promenade-Gäste ab Freitag kosten: Ab 17. April werden Gerichte einer nagelneuen Speisekarte aufgetischt.