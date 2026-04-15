Was hinter vorgehaltener Hantel schon länger gemunkelt wurde, ist nun offiziell: Mitten auf dem Grazer Tummelplatz eröffnet ein Fitnesscenter. In jenen Räumen, in denen zuletzt das Einrichtungsunternehmen „BoConcept“ daheim war, zieht in Kürze das Fitnessunternehmen „Evo“ ein – das verkünden frische Plakate auf den Auslagen.

„642m2 Trainingsfläche, Boutique-Design, erstklassiges Equipment“ und mehr verspricht man im Hinblick auf den neuen Standort in der Grazer Hans-Sachs-Gasse 2, den ersten außerhalb von Wien. Abgesehen von speziellen Eröffnungsangeboten können Kunden des Wiener Unternehmens zwischen zwei Mitgliedschaften wählen: entweder man nimmt eine „Mitgliedschaft ohne Bindung“ um 64,90 Euro pro Monat – oder eine 12-monatige Mitgliedschaft um 54,90 Euro/Monat.

Ende 2025 wurde BoConcept am Tummelplatz geschlossen © Saria

Mitgliedschaft

„Bei der Mitgliedschaft ohne Bindung kannst du ab dem ersten Tag kündigen. Nach der Kündigung bleibt deine Mitgliedschaft bis zum Ende des Folgemonats aktiv, der ebenfalls verrechnet wird“, heißt es auf der Evo-Homepage. Bei der Jahresmitgliedschaft betrage die Laufzeit eben zwölf Monate.

Das ehemalige BoConcept-Geschäft, im Jahr 2016 in der ehemaligen Raiffeisen-Filiale 2016 eröffnet, war ebenfalls der erste steirische Schauraum des dänischen Einrichtungshauses. Ende 2025 sagte man „Farvel!“, kündigte aber eine Rückkehr nach Graz an.