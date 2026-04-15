Zu einem folgenreichen Zwischenfall kam es am Mittwoch bald nach Mitternacht auf der A 9 Richtung Linz: Der Lenker eines Lkw hatte auf Höhe Gratkorn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte in einem Baustellenbereich mit Betonleiteinrichtungen.

Öl versickert

Durch den Aufprall wurden der Dieseltank sowie die Ölwanne des Lkws beschädigt, wodurch es zu einem Austritt von Diesel und Öl kam. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten gelangten in den Mittelstreifen sowie in den aufgefrästen Asphaltbereich der Autobahn. Teile des ausgelaufenen Öls wurden von Mitarbeitern des Straßenerhalters, der Asfinag, gebunden, zugleich wurde der Landeswarnzentrale das Versickern von Öl gemeldet. Nach einer Begutachtung trugen ebenfalls Asfinag-Mitarbeiter das kontaminierte Material ab. Jene Flüssigkeiten, die sich noch im Fahrzeug befanden, konnten später von den Feuerwehren Gratkorn, Frohnleiten und Friesach gesichert und in einen externen Tank umgepumpt werden.

Am Lkw selbst entstand erheblicher Sachschaden, er musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Mittelleitschiene wurde zudem auf einer Länge von über 100 Metern massiv beschädigt. Ein nachkommendes Sattelkraftfahrzeug wurde durch herumliegende Teile der Betonleiteinrichtung leicht beschädigt.

Der Lenker des Unfall-Lkws wiederum gab an, unverletzt geblieben zu sein.