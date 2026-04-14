Grazer Vogel- und Naturfreunde tun sich derzeit mit „Digital-Detox“ schwer: Am Turm der Herz-Jesu-Kirche brüten wieder die Wanderfalken, per Webcam können Interessierte sehen und hören, was sich in der Nistnische am Kirchturm tut. Dienstag früh wurde es besonders spannend. Um exakt 6.12 Uhr schlüpfte das erste Küken aus dem Ei, auch das schrille Stimmchen des Nachwuchses war bereits zu vernehmen. „Mittlerweile sind schon drei Küken da, ungefähr um 17 Uhr wurden sie von ihren Eltern zum ersten Mal gefüttert. Das letzte wird voraussichtlich morgen schlüpfen“, verriet Ornithologe Leander Khil Dienstagabend.

Premiere für Tavda und Eich

Khil hat den Nistkasten am Kirchturm 2012 eingerichtet. Bis die ersten gefiederten Mieter einzogen, dauerte es bis 2021. Fünf Jahre lang freuten sich Vogelfreunde darüber, dass das Falkenpaar Inge und Ivica in luftiger Höhe in Graz-St. Leonhard jeweils vier Küken großzog. Im Vorjahr dann ein „Familiendrama“ vor laufender Webcam. Das Falkenweibchen Inge tauchte nicht mehr auf, die Küken drohten zu verhungern. Was die heurige Brutsaison bringt, bleibt abzuwarten: Mit Eich hat sich ein Nachkomme von Inge und Ivica am Kirchturm niedergelassen. Weibchen Tavda machte schon im Vorjahr Anstalten, Nest und Ivica zu erobern und zieht nun voraussichtlich mit Eich vier Junge groß.

Blick durch Teleskope vor Ort

400.000 interessierte Vogelfreunde beobachteten im Vorjahr die ersten vier Lebenswochen der Küken über die Webcam im Internet. Die meisten Zuseher kamen aus Österreich, aber selbst aus Japan und Taiwan wurden Zugriffe auf die Webcam registriert. Wer gute Augen hat, kann auch vor Ort beobachten, wie die erwachsenen Tiere ausfliegen und mit Beute zum Kirchturm zurückkehren. Am kommenden Sonntag (19. April) gibt es außerdem die Möglichkeit, durch hochwertige Teleskope zu sehen, wie Eich und Tavda ihren Nachwuchs mit Beute versorgen. Die Geräte werden zwischen 14 und 18 Uhr am Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche aufgestellt.

Vier weitere Brutpaare in der Südsteiermark

Gute Nachrichten, was den Erfolg des von Khil initiierten Artenschutzprojekts betrifft, gibt es übrigens nicht nur aus Graz. In der südlichen Steiermark haben heuer vier Wanderfalkenpaare auf Gebäuden ihre Gelege. Bei allen Paaren ist das Männchen ein Jungvogel, der am Turm der Herz-Jesu-Kirche aus dem Ei schlüpfte. Die Jungvögel wurden alle beringt und können deshalb wiedererkannt werden.