„Aufgrund der langen Kälteperiode war dieser Winter eine große Herausforderung für die Winternotschlafstelle und das Kältetelefon“, bilanziert Jakob Url, der Leiter der Winternothilfe der Caritas Steiermark. Diesen Winter wurden mehr Anrufe beim Kältetelefon verzeichnet als zuvor – 808 Mal nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Anrufe von besorgten Menschen entgegen, die obdachlose Personen bei gefährlichen Frosttemperaturen beobachtet haben.

Die Notschlafstellen waren dazu stark ausgelastet: In der Winternotschlafstelle verzeichnete die Caritas rund 4800 Nächtigungen – was einer nahezu kompletten Auslastung (95 Prozent) entspricht.

Herausfordernd waren vor allem der November und der Dezember – erneut waren mehr als 50 Freiwillige im Einsatz. Sie versorgten und unterstützten bei ihren Ausfahrten täglich Personen, die im öffentlichen Raum nächtigen. 458 Mal trafen die Teams zwischen November 2025 und April 2026 Menschen im Freien an. In 408 Fällen wurden wärmender Tee und kleine Snacks verteilt, zudem konnten 86 Materialpakete mit Isomatte, Schlafsack und warmer Kleidung übergeben werden. Immerhin 19 Mal ist es gelungen, Menschen in eine Notschlafstelle zu vermitteln – das Hilfsangebot muss auch angenommen werden, nur im äußersten und lebensbedrohlichen Notfall kann man Menschen dazu zwingen.

Sachspenden erbeten

„Die Tätigkeit für obdachlose Menschen ist Netzwerkarbeit“, sagen Url und Amrita Böker von den VinziWerken: „Das soziale Netz ist in der Stadt verlässlich geknüpft und auch die Unterstützung der Bevölkerung mit Anrufen und Spenden hilft.“ Auch in Spitzenzeiten ist es durch die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen und städtischen Einrichtungen gelungen, die Menschen zu versorgen. Ein großer Dank gilt den freiwilligen Helfern und auch der Familie Gady, die ein Auto zur Verfügung gestellt hat.

Die Unternehmerfamilie Gady stellte ein Auto für die Winternothilfe zur Verfügung © Caritas

„Gleichzeitig zeigt sich immer deutlicher, dass es für viele Menschen aufgrund sinkender finanzieller Unterstützungen zunehmend schwieriger wird“, sagt Url: Aktuell bittet die Caritas um Sachspenden für die Notschlafstelle Arche 38 sowie die Bahnhofsmission, ein Tageszentrum für Menschen, die obdachlos sind oder Anschluss suchen. Besonders benötigt werden Kaffee, Tee, Zucker, Süßigkeiten sowie Hygieneartikel wie Einwegrasierer, Zahnbürsten und Duschgel (für Männer).

VinziNest siedelt: 105 Betten fehlen vorübergehend

Die kommenden zwei Wochen werden für die Wohnungslosenhilfe jedoch zusätzlich fordernd: Das VinziNest wird nach zweijähriger Sanierung fertiggestellt, die Notschlafstelle siedelt aus dem Übergangsquartier wieder zurück ins fertiggestellte Haus. „Wir haben unsere wiederkommenden Gäste bestmöglich auf die anstehende Versorgungslücke vorbereitet. Dennoch erwarten wir einen großen Andrang in der Zeit, in der die 105 regulären Betten nicht verfügbar sein werden“, gibt Amrita Böker, Geschäftsführerin der VinziWerke, zu bedenken.

Ein Bewohner findet Schutz im VinziNest – ab 20. April ist die Einrichtung nach dem Umbau wieder geöffnet © Vinziwerke

Obwohl man in Liebenau ein Übergangsquartier zur Verfügung hatte (das seit letzter Woche aber geschlossen ist), war der Andrang groß: Die Einrichtungen der Grazer VinziWerke verzeichneten im vergangenen Jahr mehr als 43.000 Nächtigungen bei einer ganzjährigen Auslastung von fast 85 Prozent. Am 20. April sperrt das VinziNest am gewohnten Standort in der Maria-Stromberger-Gasse 14 wieder auf. In der Zwischenzeit bitten die VinziWerke um Unterstützung: „Wir können jede Hilfe brauchen. Egal, ob Zeit-, Sach- oder Geldspenden. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir nach wie vor Menschen in großer Not auffangen können“, so Amrita Böker abschließend.