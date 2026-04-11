Gegen Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Grazer Polizei in der Triester Straße (Bezirk Puntigam) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Dabei wurden die Beamten auf einen Pkw-Lenker aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Bereich einer 50-Stundenkilometer-Beschränkung wurde eine Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen.

Dem 23-jährigen Grazer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, wie die Polizei berichtet.