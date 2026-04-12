Wie stressig wird die Zeit bis zum Wahltag am 28. Juni noch?
Elke Kahr (KPÖ): „Ich habe schon lange aufgehört, bei den Arbeitsstunden mitzuzählen.“
Kurt Hohensinner (ÖVP): „Ich bin seit Jahren mit vollem Einsatz für die Grazer da. Gelingt ein Kurswechsel, sind das gut investierte Stunden.“
Judith Schwentner (Grüne): „Sagen wir so: Mein Kalender ist sehr dicht, und solange sich in Graz etwas spürbar bewegt, bin ich zufrieden.“
René Apfelknab (FPÖ): „Ich bin in Vollzeit bei der Bundesbuchhaltungsagentur tätig, werde aber Urlaubstage für den Wahlkampf einsetzen.“
Doris Kampus (SPÖ): „Derzeit sind es 60 bis 70 Stunden pro Woche. Der direkte Austausch mit Menschen gibt aber Energie.“
Philipp Pointner (Neos): „Wer in diesem Beruf Arbeitsstunden zählt, hat für sich den falschen Job gewählt. Ich möchte jede davon genießen.“
Claudia Schönbacher (KFG): „Ich bin seit vier Jahren von Montag bis Samstag für Bürger im Einsatz, aber achte bewusst auf kleine Pausen.“
Welche Idee einer anderen Partei hätten Sie selbst gern gehabt?
Kahr: „In all den Jahren haben wir Vorschläge anderer Parteien unterstützt, weil sie sinnvolle Verbesserungen brachten.“
Hohensinner: „Ich spreche gern über Ideen und Zukunftspläne, leider gab es diese seitens der Koalition zuletzt viel zu selten.“
Schwentner: „Die Verkehrsberuhigung in der Nippelgasse war nachvollziehbar, es geht um Kinder. Gute Ideen entstehen selten allein.“
Apfelknab: „Manchen wirtschaftspolitischen Ideen der VP kann ich etwas abgewinnen, die FPÖ hat insgesamt bessere Ideen.“
Kampus: „Ich finde es wichtig, pragmatische Ansätze zu übernehmen, wenn sie den Menschen wirklich helfen.“
Pointner: „Die Reformpartnerschaft von Voves und Schützenhöfer hat mir gefallen: für Menschen arbeiten, nicht für die Partei!“
Schönbacher: „Naherholungsgebiet Auwiesen: Diese Idee hätte ich gern gehabt. Heute ist das Konzept für Anrainer eine Katastrophe.“
Auf wen hören Sie? Und nehmen Sie Kritik auch an?
Kahr: „Ich höre auf Freunde, Familie, Grazer. Kritik nehme ich ernst, wundere mich aber, wenn ich das Kritisierte nie gesagt hab.“
Hohensinner: „Ich treffe Entscheidungen im Team. Kritik nehme ich ernst, das gehört für mich zu guter Politik dazu.“
Schwentner: „Bei Persönlichem höre ich auf meinen Mann und die Kinder – und auf Grazerinnen und Grazer, wenn es um Graz geht.“
Apfelknab: „Ich bin mit meinem Team im Austausch. Die wertvollsten Rückmeldungen entstehen aber beim Bürgerkontakt.“
Kampus: „Ich höre auf mein Team und auf Menschen im Alltag. Ein ehrliches Feedback ist wertvoll, auch wenn es kritisch ist.“
Pointner: „Ich habe ein tolles Team um mich, dessen Meinung mir wichtig ist. Aber die wichtigste Ratgeberin ist meine Frau.“
Schönbacher: „Mein Kompass sind mein Büroteam, mein Mann, mein Sohn und langjährige Wegbegleiter.“
Familie und Freunde kriegen Sie kaum zu Gesicht – wie gleichen Sie das aus?
Kahr: „Ich bedanke mich mit einer gemeinsamen Fahrt ins Blaue.“
Hohensinner: „Ich bin enorm dankbar für die Unterstützung der Familie. Ich versuche, jede freie Sekunde mit ihr zu verbringen.“
Schwentner: „Ohne Verständnis der Familie könnte man den Job nicht machen. Mit einem Essen oder Kuchen sage ich danke.“
Apfelknab: „Ich werde mir nach der Wahl etwas Passendes einfallen lassen.“
Kampus: „Einmal am Wochenende nehme ich mir Zeit, um gemeinsam mit meiner Tochter Flora zu kochen.“
Pointner: „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung der Familie. Ich hoffe, im Sommer ein bissl was zurückgeben zu können.“
Schönbacher: „Mein Dankeschön für die Unterstützung der Familie ist meine bedingungslose Hilfe in allen Lebenslagen.“
Das aktuellste Foto auf Ihrem Handy zeigt ...
Kahr: „Mein Handy zeigt Datum und Uhrzeit, ich habe kein Smartphone.“
Hohensinner: „Das Foto zeigt meine Familie. Wie die meisten Fotos auf meinem Handy.“
Schwentner: „Die wunderschön blühenden Beete am Radetzkyspitz. Ich bin begeistert, wie schön es in Graz gerade blüht!“
Apfelknab: „Eine Aufnahme vom Fußballplatz in Graz-Wetzelsdorf, wo ich im Rahmen einer Aktion Trinkflaschen verteilen durfte.“
Kampus: „Meinen Kräutergarten daheim auf dem Balkon.“
Pointner: „Das Foto zeigt Oma und Enkerl. Ja, ich bin schon Opa!“
Schönbacher: „Es ist ein Selfie von Silvester, mit meinem Sohn und dem Cockpit eines Ferrari 250 GTO, Baujahr 1962.“
Was hätten Sie gern früher gewusst?
Kahr: „Dass auch in der Politik alle nur mit Wasser kochen.“
Hohensinner: „Wie viele Arbeitskreise und Machbarkeitsstudien man zu einem Stadion beauftragen kann, ohne voranzukommen.“
Schwentner: „Wie entscheidend Mut, Geduld und auch Energie sind, um echte Veränderung herbeizuführen.“
Apfelknab: „Wie vielfältig Herausforderungen sind. Um für Bürger eintreten zu können, muss man muss sich überall einarbeiten.“
Kampus: „Wie wichtig Geduld und Ausdauer in politischen Prozessen sind. Es lohnt sich aber, dranzubleiben.“
Pointner: „In der Musik geht es darum, gemeinsam was zu schaffen, das berührt. In der Politik oft nur um die eigene Klientel.“
Schönbacher: „Wie die FPÖ mit Steuergeldern umgegangen ist, und dass wichtige Kontrollen der Stadt nicht angewendet wurden.“
Was lässt Sie über Graz schwärmen, was kritisieren Sie?
Kahr: „Es gibt großartige Menschen, die Verwaltung funktioniert gut. Kritisiert gehören jene, die mit Graz sorglos umgehen.“
Hohensinner: „Meine Lebensstadt kritisiere ich nie, sondern erkläre, dass es einen Kurswechsel braucht, um Potenziale auszuschöpfen.“
Schwentner: „Graz hat die richtige Größe, vieles ist rasch erreichbar. Es ist aber mehr möglich, wenn wir mutig weiterarbeiten.“
Apfelknab: „Ich erzähle meist vom Uhrturm und innovativen Unternehmen. Kritik darf ich an der Verkehrspolitik üben.“
Kampus: „Graz begeistert durch Lebensqualität, Architektur, Kultur. Es braucht aber wohnortnahe Gesundheitsversorgungen.“
Pointner: „Damit Graz lebenswert bleibt, braucht es Reformen, sonst werden wir vom Schuldenberg der Stadt erschlagen.“
Schönbacher: „Graz hat grüne Oasen und die Altstadt, doch die mangelnde Planung bei Baustellen trübt das Bild gewaltig.“
Bei welchem Wahlergebnis am 28. Juni treten Sie zurück?
Kahr: „Wird die KPÖ nicht stärkste Kraft im neuen Gemeinderat, höre ich auf. Dann werde ich aktive Pensionistin.“
Hohensinner: „Als Sportler bin ich ein Wettkampftyp. Und überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren.“
Schwentner: „Ich trete an, um Verantwortung zu übernehmen. Nicht, um über Rücktrittsgrenzen zu spekulieren.“
Apfelknab: „Solche Überlegungen stelle ich nicht an. Ich bin guten Mutes, dass uns die Grazer ein starkes Votum bescheren.“
Kampus: „Ich denke nicht an einen Plan B, für mich gilt der Plan G: für Graz und eine bessere Gesundheitsversorgung.“
Pointner: „Ich bin Dirigent und nicht von der Politik abhängig. Die Wähler entscheiden, danach wird weiter entschieden.“
Schönbacher: „Ich bin nicht von der Politik abhängig, bringe Erfahrung aus der Arbeitswelt. Doch wir kämpfen für drei Mandate.“