Wie stressig wird die Zeit bis zum Wahltag am 28. Juni noch?

Elke Kahr (KPÖ): „Ich habe schon lange aufgehört, bei den Arbeitsstunden mitzuzählen.“

Kurt Hohensinner (ÖVP): „Ich bin seit Jahren mit vollem Einsatz für die Grazer da. Gelingt ein Kurswechsel, sind das gut investierte Stunden.“

Judith Schwentner (Grüne): „Sagen wir so: Mein Kalender ist sehr dicht, und solange sich in Graz etwas spürbar bewegt, bin ich zufrieden.“

René Apfelknab (FPÖ): „Ich bin in Vollzeit bei der Bundesbuchhaltungsagentur tätig, werde aber Urlaubstage für den Wahlkampf einsetzen.“

Doris Kampus (SPÖ): „Derzeit sind es 60 bis 70 Stunden pro Woche. Der direkte Austausch mit Menschen gibt aber Energie.“

Philipp Pointner (Neos): „Wer in diesem Beruf Arbeitsstunden zählt, hat für sich den falschen Job gewählt. Ich möchte jede davon genießen.“

Claudia Schönbacher (KFG): „Ich bin seit vier Jahren von Montag bis Samstag für Bürger im Einsatz, aber achte bewusst auf kleine Pausen.“

Welche Idee einer anderen Partei hätten Sie selbst gern gehabt?

Kahr: „In all den Jahren haben wir Vorschläge anderer Parteien unterstützt, weil sie sinnvolle Verbesserungen brachten.“

Hohensinner: „Ich spreche gern über Ideen und Zukunftspläne, leider gab es diese seitens der Koalition zuletzt viel zu selten.“

Schwentner: „Die Verkehrsberuhigung in der Nippelgasse war nachvollziehbar, es geht um Kinder. Gute Ideen entstehen selten allein.“

Apfelknab: „Manchen wirtschaftspolitischen Ideen der VP kann ich etwas abgewinnen, die FPÖ hat insgesamt bessere Ideen.“

Kampus: „Ich finde es wichtig, pragmatische Ansätze zu übernehmen, wenn sie den Menschen wirklich helfen.“

Pointner: „Die Reformpartnerschaft von Voves und Schützenhöfer hat mir gefallen: für Menschen arbeiten, nicht für die Partei!“

Schönbacher: „Naherholungsgebiet Auwiesen: Diese Idee hätte ich gern gehabt. Heute ist das Konzept für Anrainer eine Katastrophe.“

Judith Schwentner ist Spitzenkandidatin der Grazer Grünen © Klz / Stefan Pajman

Auf wen hören Sie? Und nehmen Sie Kritik auch an?

Kahr: „Ich höre auf Freunde, Familie, Grazer. Kritik nehme ich ernst, wundere mich aber, wenn ich das Kritisierte nie gesagt hab.“

Hohensinner: „Ich treffe Entscheidungen im Team. Kritik nehme ich ernst, das gehört für mich zu guter Politik dazu.“

Schwentner: „Bei Persönlichem höre ich auf meinen Mann und die Kinder – und auf Grazerinnen und Grazer, wenn es um Graz geht.“

Apfelknab: „Ich bin mit meinem Team im Austausch. Die wertvollsten Rückmeldungen entstehen aber beim Bürgerkontakt.“

Kampus: „Ich höre auf mein Team und auf Menschen im Alltag. Ein ehrliches Feedback ist wertvoll, auch wenn es kritisch ist.“

Pointner: „Ich habe ein tolles Team um mich, dessen Meinung mir wichtig ist. Aber die wichtigste Ratgeberin ist meine Frau.“

Schönbacher: „Mein Kompass sind mein Büroteam, mein Mann, mein Sohn und langjährige Wegbegleiter.“

Auch Philipp Pointner von den Neos (li.) und René Apfelknab diskutierten mit Ortwein-Schülern © Klz / Stefan Pajman

Familie und Freunde kriegen Sie kaum zu Gesicht – wie gleichen Sie das aus?

Kahr: „Ich bedanke mich mit einer gemeinsamen Fahrt ins Blaue.“

Hohensinner: „Ich bin enorm dankbar für die Unterstützung der Familie. Ich versuche, jede freie Sekunde mit ihr zu verbringen.“

Schwentner: „Ohne Verständnis der Familie könnte man den Job nicht machen. Mit einem Essen oder Kuchen sage ich danke.“

Apfelknab: „Ich werde mir nach der Wahl etwas Passendes einfallen lassen.“

Kampus: „Einmal am Wochenende nehme ich mir Zeit, um gemeinsam mit meiner Tochter Flora zu kochen.“

Pointner: „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung der Familie. Ich hoffe, im Sommer ein bissl was zurückgeben zu können.“

Schönbacher: „Mein Dankeschön für die Unterstützung der Familie ist meine bedingungslose Hilfe in allen Lebenslagen.“

SPÖ-Chefin Doris Kampus © KLZ/Jürgen Fuchs

Das aktuellste Foto auf Ihrem Handy zeigt ...

Kahr: „Mein Handy zeigt Datum und Uhrzeit, ich habe kein Smartphone.“

Hohensinner: „Das Foto zeigt meine Familie. Wie die meisten Fotos auf meinem Handy.“

Schwentner: „Die wunderschön blühenden Beete am Radetzkyspitz. Ich bin begeistert, wie schön es in Graz gerade blüht!“

Apfelknab: „Eine Aufnahme vom Fußballplatz in Graz-Wetzelsdorf, wo ich im Rahmen einer Aktion Trinkflaschen verteilen durfte.“

Kampus: „Meinen Kräutergarten daheim auf dem Balkon.“

Pointner: „Das Foto zeigt Oma und Enkerl. Ja, ich bin schon Opa!“

Schönbacher: „Es ist ein Selfie von Silvester, mit meinem Sohn und dem Cockpit eines Ferrari 250 GTO, Baujahr 1962.“

Was hätten Sie gern früher gewusst?

Kahr: „Dass auch in der Politik alle nur mit Wasser kochen.“

Hohensinner: „Wie viele Arbeitskreise und Machbarkeitsstudien man zu einem Stadion beauftragen kann, ohne voranzukommen.“

Schwentner: „Wie entscheidend Mut, Geduld und auch Energie sind, um echte Veränderung herbeizuführen.“

Apfelknab: „Wie vielfältig Herausforderungen sind. Um für Bürger eintreten zu können, muss man muss sich überall einarbeiten.“

Kampus: „Wie wichtig Geduld und Ausdauer in politischen Prozessen sind. Es lohnt sich aber, dranzubleiben.“

Pointner: „In der Musik geht es darum, gemeinsam was zu schaffen, das berührt. In der Politik oft nur um die eigene Klientel.“

Schönbacher: „Wie die FPÖ mit Steuergeldern umgegangen ist, und dass wichtige Kontrollen der Stadt nicht angewendet wurden.“

KFG-Spitzenkandidatin Claudia Schönbacher © Klz / Stefan Pajman

Was lässt Sie über Graz schwärmen, was kritisieren Sie?

Kahr: „Es gibt großartige Menschen, die Verwaltung funktioniert gut. Kritisiert gehören jene, die mit Graz sorglos umgehen.“

Hohensinner: „Meine Lebensstadt kritisiere ich nie, sondern erkläre, dass es einen Kurswechsel braucht, um Potenziale auszuschöpfen.“

Schwentner: „Graz hat die richtige Größe, vieles ist rasch erreichbar. Es ist aber mehr möglich, wenn wir mutig weiterarbeiten.“

Apfelknab: „Ich erzähle meist vom Uhrturm und innovativen Unternehmen. Kritik darf ich an der Verkehrspolitik üben.“

Kampus: „Graz begeistert durch Lebensqualität, Architektur, Kultur. Es braucht aber wohnortnahe Gesundheitsversorgungen.“

Pointner: „Damit Graz lebenswert bleibt, braucht es Reformen, sonst werden wir vom Schuldenberg der Stadt erschlagen.“

Schönbacher: „Graz hat grüne Oasen und die Altstadt, doch die mangelnde Planung bei Baustellen trübt das Bild gewaltig.“

Bei welchem Wahlergebnis am 28. Juni treten Sie zurück?

Kahr: „Wird die KPÖ nicht stärkste Kraft im neuen Gemeinderat, höre ich auf. Dann werde ich aktive Pensionistin.“

Hohensinner: „Als Sportler bin ich ein Wettkampftyp. Und überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren.“

Schwentner: „Ich trete an, um Verantwortung zu übernehmen. Nicht, um über Rücktrittsgrenzen zu spekulieren.“

Apfelknab: „Solche Überlegungen stelle ich nicht an. Ich bin guten Mutes, dass uns die Grazer ein starkes Votum bescheren.“

Kampus: „Ich denke nicht an einen Plan B, für mich gilt der Plan G: für Graz und eine bessere Gesundheitsversorgung.“

Pointner: „Ich bin Dirigent und nicht von der Politik abhängig. Die Wähler entscheiden, danach wird weiter entschieden.“

Schönbacher: „Ich bin nicht von der Politik abhängig, bringe Erfahrung aus der Arbeitswelt. Doch wir kämpfen für drei Mandate.“