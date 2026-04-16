Die langen Feiertagswochenenden im Mai und Juni nahen mit großen Schritten. Wer bereits in Vorfreude auf den bevorstehenden Kurzurlaub oder lange Sommerferien im Ausland schwelgt, sollte spätestens jetzt einen Blick in seinen Reisepass oder Personalausweis werfen. Das Reisedokument ist abgelaufen? Im Grazer Bürger:innenamt werden Termine für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen online vergeben. Der früheste, der am Mittwochabend noch gebucht werden konnte, war allerdings für den 9. Juni.



Ein Hoffnungsschimmer für alle, die jetzt draufkommen, dass sie noch einen Reisepass brauchen: Ein kleines Restkontingent an Terminen wird in der Regel tagesaktuell freigeschaltet. Storniert jemand, werden die 15-Minuten-Slots wieder für die Buchung freigegeben. „Wir schauen, dass wir möglichst jeden Tag etwas anbieten können“, versichern die Leiterin des Bürger:innenamts Karin Emberger-Baumgartner und Referatsleiterin Karin Schadenbauer. Besonders erfolgsversprechend ist ein Blick auf die Buchungsplattform ab 7 Uhr früh. Aber auch tagsüber kann es sich auszahlen, die Online-Buchungsplattform des Pass- und Urkundenservice zu besuchen.

Ansturm heuer groß, 2027 noch größer

Der Ansturm auf das Amt ist um diese Jahreszeit immer groß – und wie erwartet ist er heuer noch größer als im Vorjahr. 32.000 Reisepässe wurden vom Team des Pass- und Urkundenservices 2025 in Graz ausgestellt, heuer rechnet man mit 40.000, 2027 soll dann überhaupt ein „Super-Passjahr“ werden. „Das hat mit Veränderungen in der Vergangenheit zu tun. Werden zum Beispiel die Gebühren erhöht, beantragen davor besonders viele einen neuen Reisepass. Nachdem die zehn Jahre gelten, hat man dann im Rhythmus von zehn Jahren immer wieder besonders viele Anträge“, erklärt Schadenbauer. „Wir sind gerüstet. Wir verdoppeln unsere Stammmannschaft im Sommer fast, aber mehr geht nicht, da sind wir dann was die Räume betrifft am Limit“, unterstreicht Emberger-Baumgartner.

Wer einen Termin ergattert, sollte auch die Zustelldauer einkalkulieren, damit der Urlaub nicht mit Nervenflattern startet. Rund fünf Tage dauert es, bis Reisepass und Personalausweis zugestellt werden. Der teurere Express-Pass (148 statt 112 Euro) ist in drei Werktagen zu haben, der noch teurere Ein-Tages-Expresspass (326 Euro) in einem Werktag. In Ausnahmefällen gibt es die Möglichkeit, einen Notpass zu bekommen, der sofort ausgestellt wird, aber nur für einen eingeschränkten Zeitraum und nicht in allen Staaten gilt. Letzte Anlaufstelle für den Notpass außerhalb der Amtszeiten des Pass- und Urkundenservices: Der Flughafen Graz.