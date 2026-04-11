Die Zeit drängt. Weniger, weil das Girardihaus in der Grazer Leonhardstraße verfallen würde, wie man von außen meinen könnte – sondern vielmehr, weil die Sanierungskosten immer höher werden, je mehr Zeit verstreicht. 2021 hatte man aufgrund einer Machbarkeitsstudie mit 2,4 Millionen Euro gerechnet, die die Stadt in die Hand nehmen müsste, um das Haus für eine kulturelle Nutzung der Kunstuniversität herzurichten.

Jetzt gibt es eine neue Kalkulation und eine neue Summe, die der Grazer Gemeinderat am 23. April freigeben soll: 3,6 Millionen Euro sind es jetzt, mit denen man die gestiegenen Baukosten sowie die langfristige Absicherung des Projekts abdecken will.

Café nicht „wirtschaftlich darstellbar“

Auch das Nutzungskonzept, das ursprünglich eine Bespielung durch Kunstuni-Studierende oben und ein von der Stadt verpachtetes Café unten vorgesehen hätte, wird nach einer Detailplanung angepasst: Das heißt, dass man sich nun von den Café-Plänen verabschiedet. Denn: Einerseits seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Gastronomiebereich derzeit herausfordernd, andererseits gelte das auch für die baulichen Gegebenheiten: Die Fläche ist 120 Quadratmeter groß, verwinkelt und stark sanierungsbedürftig – und verfügt über keinen Gastgarten. Ein Betrieb sei also nicht wirtschaftlich darstellbar.

„Wir setzen hier bewusst auf eine wirtschaftlich vernünftige und inhaltlich starke Lösung“, sagt Stadtrat Manfred Eber (KPÖ): Der Ort werde Studierenden echte Praxiserfahrung ermöglichen – sie sollen das Programm nämlich selbst kuratieren dürfen. Zugleich werde die Lösung so langfristig tragfähig. „Dass das Girardihaus nun endlich in Umsetzung kommt, ist ein wichtiger Schritt für die Stadt“, freut sich Eber.

Kabarettarchiv soll einziehen

Was soll nun aber im Kellergeschoß passieren, das Älteren noch als „Girardikeller“ mit Kabarettistin Lore Krainer (1930–2020) als legendärer Wirtin in Erinnerung ist? Hier verfolgt man nun eine Eigennutzung durch die Stadt Graz – bestehende kulturelle und stadteigene Einrichtungen, die derzeit noch extern untergebracht sind, will man im Girardihaus unterbringen, um so auch laufende Kosten reduzieren zu können. Naheliegend sei dabei – eben wegen der Erinnerung an Krainer – die Idee, das Österreichische Kabarettarchiv, das derzeit in der Elisabethstraße zu finden ist, ins Girardihaus umzusiedeln. Entsprechende Gespräche würden bereits laufen.

Das Erdgeschoß soll weiter wie geplant von Studierenden der Kunstuniversität Graz genutzt werden. Auf einer Fläche von rund 194 Quadratmetern (ergänzt um einen Lagerraum im Dachgeschoß mit etwa 15 Quadratmetern) entwickeln sie dann eigenständig Veranstaltungsformate, übernehmen organisatorische Aufgaben und sammeln reale Erfahrung in Bereichen wie Programmplanung, Künstlerbetreuung, Marketing und Abrechnung.

Genutzt wird das Haus, in dem der große Volksschauspieler Alexander Girardi 1850 geboren wurde, auf Basis eines Baurechts. Noch unter Bürgermeister Siegfried Nagl wurde 2021, nachdem es schon einen Abbruchbescheid gegeben hatte, ein Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht einen Baurechtszins über eine Laufzeit von 35 Jahren vor.

Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2028 geplant.