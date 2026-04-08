Was die Kleine Zeitung zum Teil schon vorab vermelden konnte, wird an diesem Mittwoch offiziell enthüllt: Die Eigentümer der Shoppingcity Seiersberg haben ehrgeizige Ziele für das heurige Jahr, so wollen sie die Anzahl der Besucher von zuletzt 7,8 Millionen auf 8 Millionen steigern – und den Umsatz von 383 Millionen Euro auf 400 Millionen Euro. Das sei durchaus sportlich, verschweigt Anton Cech als Geschäftsführer nicht, zumal man globale Krisen durchaus auch im Einkaufsverhalten spüre. Und dennoch nehme man zuversichtlich diese Herausforderung an.

Shop von BYD

Ein wesentlicher Mosaikstein auf diesem Weg soll der frische und 142 Quadratmeter große Shop für BYD-Elektroautos sein. Um das Fahrerlebnis verständlich zu machen, belässt man es nicht bei der Theorie in diesem Schauraum, betonen René Wagner und Hansjörg Mayr im Namen der Autofirma „Denzel“ als Generalimporteur – vielmehr gehört bei der Shoppingcity Seiersberg auch eine direkt angeschlossene Strecke für Probefahrten dazu.

Build Your Dreams (BYD) in der Shoppingcity: Hansjörg Mayr und René Wagner von Denzel, die Shoppingcity-Eigentümer Christian Guzy und Martin Klein sowie Geschäftsführer Anton Cech (von links) © Saria

Tchibo, Thalia, Normal

In den nächsten Monaten werden noch viele weitere Neueröffnungen folgen, betont Geschäftsführer Cech: So starten noch im Mai sowohl der neue Thalia-Shop als auch das frische Tchibo-Geschäft – und noch heuer wird die gerade schwer angesagte Drogeriekette „Normal“, die etwa beim Start in Wien Warteschlangen rund um mehrere Blöcke auslöste, auch in der Shoppingcity loslegen.

Der Status quo (oben) und erste Skizzen von der neuen Fassade (unten) © Saria

Und schließlich wird die gesamte Fassade des Einkaufszentrums erneuert: Allein in den neuen Auftritt, der sich an das bereits etablierte Erscheinungsbild beim Media-Markt anlehnen wird, investieren die Eigentümer eine Million Euro.