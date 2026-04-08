Mit einer netten Aktion geht die Urania Steiermark in den Frühling: Menschen mit mindestens 20 Jahren Altersunterschied, die gemeinsam einen Kurs, einen Sprachkurs oder ein Seminar besuchen, können ein sogenanntes Generationenstipendium in Anspruch nehmen. Nur eine Person zahlt dabei den normalen Kursbeitrag, die zweite Person nimmt kostenlos teil. Ob nun Großmütter und Enkel, Töchter und Söhne oder einfach Nachbarn und Freunde, die zwei Lebensjahrzehnte trennen, sich gemeinsam anmelden, ist dabei egal. Gefördert wird das Generationenstipendium durch „Zwei & Mehr-GenerationenConnect“ der Steiermärkischen Landesregierung.

Dass es viele Programmpunkte gibt, an denen Jung und Alt Freude haben, zeigt ein Blick in das (druckfrische) Programm der Urania für die Monate April bis Juli 2026. Bei Seminaren kann man sich in das Leben und das Werk von Ingeborg Bachmann genauso vertiefen wie in das Schaffen des Renaissancemalers Raffael. Ob Kreatives Schreiben, Gebärdensprache, Linedance oder Akkordeon – das Kursprogramm in diesem Frühling ist gewohnt vielfältig. Auch Sprachkenntnisse lassen sich generationenübergreifend und damit gleichzeitig kostengünstig auffrischen.

Wer das Generationenstipendium in Anspruch nehmen möchte, meldet sich persönlich im Urania-Sekretariat am Grazer Hauptplatz 16-17 an.