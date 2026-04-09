War das nicht herrlich, die Osterjause bei mehr als 20 Grad und im kurzen Leiberl genießen zu können? Und wäre es nicht zugleich aber höchste Zeit für etwas Regen, gerade für die Landwirtinnen wie Landwirte? Selbstverständlich gab es derartige Ausreißer in Sachen Hitze und Trockenheit immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten, angesichts des Klimawandels jedoch kommen sie häufiger vor und mit immer extremeren Folgen. Wie viel Niederschlag es im Jahr 2025 in Graz sowie in den Umlandgemeinden gab und wie wenige Frosttage, das liefern aktuelle Daten der Landesstatistik – was uns in ein paar Jahren blüht und ungebremst im Jahr 2050, veranschaulicht zudem das „Klimainformationssystem“ der Stadt Graz.

Der Blick auf die jüngere Vergangenheit verdeutlicht jedenfalls nicht nur diesen Trend, sondern auch die weiterhin herrschenden Unterschiede zwischen Graz und dem Umland im Norden: So erlebte die Landeshauptstadt im Vorjahr 32 „Tropen- oder Hitzetage“ (die Temperatur liegt bei 30 Grad oder höher), während man noch beispielsweise in den Jahren 1971 bis 2000 im Schnitt nur sieben Mal pro Sommer derart ins Schwitzen kam. Auch in St. Radegund führte diese Veränderung zu klatschnassen Hemden – allerdings von nur einem Tropentag im Schnitt auf plötzlich zwölf solcher Tage im Jahr 2025.

Für Private wie für Stadtplaner

Eher auf die Gegenwart und die womöglich sehr herausfordernde Zukunft schaut das „Klimainformationssystem“ (KIS) der Stadt Graz. Auf dieser Plattform werden „Prognosen, Trends und Analysen zur Entwicklung des Klimas in Graz und Umgebung“ geboten, wie es heißt – basierend auf Messstationen genauso wie auf „Thermalbefliegungen“. Und für Privatpersonen genauso nutzbar wie für Magistratsbedienstete und Stadtregierer. „Gerade unsere Stadtplaner greifen darauf als Planungsgrundlage zurück“, betont Elke Achleitner, Leiterin des für KIS zuständigen Stadtvermessungsamtes. So soll etwa beim laufenden Umbau des Grazer Tummelplatzes jene Hitzeinsel entschärft werden, die man rund um das Akademische Gymnasium orten konnte.

Klimaszenarien

Die ungeschönten „Klimaszenarien“ für den Raum Graz erstellten wiederum Experten der Universität für Bodenkultur Wien (Boku), die genauso fixe KIS-Projektpartner sind wie Kollegen der TU Graz, des Joanneum Research oder Meteorologen der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Auf der Boku nahm man dazu Daten zur Verdunstungswärme genauso in die Hand wie jene zur Bebauungsstruktur. „Die Entwicklung bis zum Jahre 2030 ist faktisch schon durch unser Handeln in den letzten Jahrzehnten fixiert“, heißt es in einer Studie aus dem Jahr 2024.

Präsentierten 2024 das KIS-Portal: Elke Achleitner, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Stadtbaudirektor Bertram Werle (von links) © Stadt/Foto Fischer

Was das für Graz bedeuten könnte, liest sich in den Boku-Schlussfolgerungen so: „Im Jahresmittel zeigen die Szenarien einen Temperaturanstieg von 1,1 °C bis zum Jahr 2030. Bis 2050 beträgt dieser selbst bei hohen Klimaschutzbemühungen bereits 1,8 °C, bei geringen Klimaschutzbemühungen sogar 2,4 °C.“ Dabei würde man auch deutlich erkennen, dass im Jahr 2050 die Temperaturen in Graz im August „sogar um knapp 3,5 °C gegenüber der Klimaperiode 1991-2020 ansteigen“.