Wenige Tage, bevor die ausgebaute Linie 5 in Graz-Puntigam an den Start geht, denken Stadt Graz, Land und Bund schon weiter – und präsentieren am Mittwoch den Ausbau der nächsten Tramlinie: Ab Ende 2025 soll der 1er in der Hilmteichstraße zweigleisig ausgebaut werden. Konkret pflügt man um 20 Millionen Euro rund 900 Straßenmeter um, damit die Garnituren künftig zwischen Auersperggasse und Haltestelle Mariagrün zweigleisig unterwegs sein können. Derzeit steht der Linie 1 dort ja nur ein Gleis zur Verfügung.