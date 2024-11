In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Polizeistreife gegen 1 Uhr auf einen 18-Jährigen aufmerksam, der auf der Leonhardstraße in Graz in Richtung Nordosten unterwegs war. Auf einer Kreuzung mit der Elisabethstraße missachtete er mit seinem Pkw das Verkehrszeichen „Einfahrt verboten“ und bog ab. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und versuchte den jungen Lenker mit Handzeichen, Blaulicht und Folgetonhorn zu stoppen.

Ohne Führerschein unterwegs

Der 18-Jährige ignorierte allerdings jegliche Signale und flüchtete mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Laßnitzhöhe. Erst nach mehreren Minuten der Verfolgungsjagd konnten die Beamten den Mann stoppen. Bei der Kontrolle wurde schließlich der Grund für die Flucht des Autolenkers ersichtlich: Der 18-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte keinen gültigen Führerschein. Nach eigenen Angaben war er aus Angst vor behördlichen Konsequenzen vor den Beamten geflohen. Ein durchgeführter Alkoholtest war negativ. Der Mann wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.