Feldkirchen bei Graz bekommt in den kommenden Jahren einen neuen Schulcampus. Schon vor einem Jahr hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ja bekannt gegeben, dass die Wahl bei der Suche nach einem Standort für ein Gymnasium in Graz-Umgebung auf Feldkirchen gefallen war. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat nun einstimmig die Errichtung einer neuen Mittelschule beschlossen. „Der Gemeinderat hat damit eine historische Weichenstellung für die Schulstandorte in Feldkirchen getroffen“, freute sich Bürgermeister Erich Gosch über den einstimmigen Beschluss.