„Die Zimmer sind bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig, die Lobby nimmt Gestalt an, im Frühstücksbereich warten wir noch auf die Geräte“, erzählt Karin Altenstrasser, während im Hintergrund Baulärm zu hören ist. Die 39-Jährige leitet den jüngsten Standort der Hotelgruppe harry‘s home, der gerade in der Waagner-Biro-Straße in Graz fertiggestellt wird. Die Arbeiten auf der Baustelle laufen auf Hochtouren, schon am 2. Dezember sollen die ersten Gäste einziehen. „Es wird alles fertig. Nur an zwei Seiten der Fassade müssen wir damit leben, dass dort zur Eröffnung noch ein Baugerüst steht“, erklärt die Hotelmanagerin.